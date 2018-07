Negrar (Vr), cade in bici nel burrone: morto agente

Condividi

11:20 – Un giovane agente della polizia municipale di un paesino del Bresciano ha perso la vita a 32 anni cadendo in un dirupo con la sua bici mentre saliva la strada collinare verso Montecchio, frazione di Negrar. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente in cui ha purtroppo perso la vita Carlo Ferrari.

I vigili del fuoco e il Suem hanno recuperato il corpo in un fossato, ma l’agente era già morto da diverse ore. Sequestrata la bici e disposta l’autopsia. Ad accorgersi per primo dell’incidente è stato un profugo del centro di accoglienza di Costagrande che aveva sentito squillare il telefonino dell’agente. (Fonte: Ansa 07/07 20:40)