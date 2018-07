Non di solo (Festival) Palladio può vivere Vicenza

Condividi

L’aspetto più singolare del culto di Palladio in America consiste nel fatto che il suo fondatore e “gran sacerdote”, Thomas Jefferson, non mise mai piede a Vicenza. A differenza di Goethe, tanto per dire, e di molti altri intellettuali più o meno influenti del Settecento e dell’Ottocento, non entrò mai all’Olimpico, non passeggiò in piazza dei Signori all’ombra della Basilica, non visitò la Rotonda. Il perché è semplice: il futuro terzo presidente degli Stati Uniti conobbe Palladio (e se ne innamorò) solo sfogliando i suoi “Quattro Libri dell’Architettura”, il catalogo completo delle sue opere. Li teneva come libro di comodino, li considerava la sua Bibbia e di altro non sentì il bisogno. Così, Jefferson si può considerare il capostipite di una categoria che da allora a oggi si è moltiplicata e che a Vicenza e ai vicentini non piace per nulla: quella degli ammiratori di Palladio ai quali non passa neanche per l’anticamera del cervello di fare un salto fin qua.

Ciascuno ne tragga gli auspici che crede, se vuole, ma è singolare che in tema di cultura la prima sostanziosa uscita pubblica del nuovo sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, sia avvenuta nei dintorni del 4 luglio in occasione di un incontro dedicato proprio a Thomas Jefferson dal Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” con il supporto della Regione Veneto. Anche perché non è che con questo il Cisa assumesse un’iniziativa originale e inedita. Al contrario, il Centro aveva già svelato un paio di anni fa al colto e all’inclita tutto quello che c’era da sapere, quando aveva realizzato una mostra a palazzo Barbaran da Porto intitolata “Jefferson e Palladio-Come costruire un mondo nuovo” e durata da settembre 2015 a marzo 2016. Ma come si sa, “repetita juvant”, specie se l’attenzione non è stata proprio di massa.

In ogni caso, un’iniziativa di routine per il Cisa, alla quale però la presenza del nuovo sindaco (e del presidente leghista del consiglio regionale, che siede anche in Sala Bernarda a Vicenza) ha dato un sapore diverso. Istituzionale e perfino formale. Rucco ne ha approfittato per ribadire la sua idea forte nel campo culturale: Vicenza avrà un festival Palladio, inteso come coordinata serie di iniziative di alto livello sui temi dell’architettura, palladiana e non. Per i dettagli ci vorrà pazienza, ha poi aggiunto, perché il lavoro è appena all’inizio. Ma è certo che a occuparsene sarà il Cisa, che così torna in prima linea a fianco del Comune dopo il lungo e progressivo gelo con l’amministrazione di centrosinistra. A coordinare il tutto non sarà un “homo novus” della cultura a Vicenza, ma un suo protagonista da decenni, Guido Beltramini.

Storico dell’architettura e dell’arte, Beltramini ha compiuto tutta la sua carriera al Centro Studi, che da lungo tempo dirige. Nel corso del tempo, si è affermato come abile tessitore di relazioni culturali internazionali nel campo dell’architettura e del palladianesimo, ultimamente segnalandosi anche come curatore di alcune mostre di successo fra Venezia (Manuzio), Padova (Bembo) e Ferrara (Ariosto). Il tutto mentre i suoi rapporti con la precedente amministrazione arrivavano ai minimi storici: incomunicabilità e vero e proprio astio, riassunti nella clamorosa baruffa per i disegni di Palladio, che il Comune loro proprietario riportò a Palazzo Chiericati, inalberando astratte ragioni di principio, nonostante al Museo Palladio (dov’erano in prestito) stessero benissimo, anche dal punto di vista della conservazione e della tutela.

La scelta di Rucco è chiara: Palladio forever. Posto che già i cartelli stradali segnalano agli automobilisti che stanno arrivando nella “città del Palladio” e che lo stato di conservazione dei monumenti palladiani almeno in città (per le ville il discorso è diverso) non desta particolare preoccupazione, è alta la curiosità di conoscere le strategie culturali, di marketing e di “fundraising” che Beltramini e il suo staff sapranno mettere a fuoco. L’obiettivo è non destare rimpianti in quelli che si accontentavano delle mostre di Goldin per riempire il centro di turisti e far sorridere i commercianti. E pazienza se il livello culturale, come avrebbe detto un bello spirito vicentino di altri tempi, era “buono, non ottimo”. Ci vorrà un deciso cambio di passo, perché nessuna pur raffinata mostra al Palladio Museum si è mai avvicinata neanche alla lontana, per numero di visitatori, ai risultati goldiniani. Ma come dice la parola d’ordine di questi tempi complicati, bisogna aspettare e vedere.

Il punto è che non di solo Palladio vive Vicenza. Da decenni esiste un sistema culturale complesso, la cui integrazione si è dimostrata sempre molto problematica, ma dev’essere comunque un obiettivo da non perdere mai di vista. Per tacere d’altro (specie nel campo musicale e dello spettacolo), citiamo il Museo Civico, la Biblioteca Bertoliana, la Fondazione del teatro Comunale, il Ciclo degli spettacoli classici all’Olimpico. Tutte realtà oggi in bilico, sull’orlo del cambiamento, per le quali Rucco pensa a una “cabina di regia” che desta più preoccupazioni che rassicurazioni. Perché servono competenze multiformi, articolate, non semplici da trovare, fuori dai piccoli conflitti d’interesse locali. Qualche posto si riempirà con il puro e semplice “spoiling system”, come la presidenza della Fondazione del Comunale o della Bertoliana, ma il nuovo sindaco non sembra avvertire, perché mai ne ha parlato, la necessità di interventi risolutori di carattere operativo: un sano e serio concorso per ruoli cruciali e fondamentali, ad oggi vacanti, come quello del direttore dei Civici Musei o del direttore della Bertoliana, ad esempio.

Abbiamo tenuto per ultima la questione più urgente, la scelta del nuovo direttore artistico del Ciclo dei Classici all’Olimpico, visto che l’attuale incarico si conclude a ottobre e c’è bisogno di un immediato subentro per garantire la continuità. Le idee di Rucco sul teatro abbiamo già avuto modo di conoscerle tre anni fa, quando – dai banchi dell’opposizione in Comune, fu in prima linea nella polemica contro la realizzazione di uno spettacolo giudicato “blasfemo”, del quale chiedeva, senza mezzi termini e senza averlo visto, l’esclusione dal Ciclo. Più di recente si è dichiarato sostenitore, per la sala palladiana, di una linea tradizionale e conservativa. È facile quindi immaginare che d’ora in avanti non ci sarà molto spazio all’Olimpico per una visione moderna o innovativa non solo del teatro in senso generale, ma degli stessi classici. La scelta del direttore artistico risponderà a questa esigenza e resta solo da chiarire il ruolo che nell’operazione avrà lo Stabile del Veneto, dichiaratamente desideroso di tornare all’Olimpico per trovare slancio nel riguadagnare la qualifica di teatro nazionale, da poco perduta.

In ogni caso, la prospettiva sembra essere quella di un tradizionalismo di corto respiro e di sostanziale inattualità: basta guardarsi intorno nel mondo del teatro per constatare che oggi i classici non si portano in scena ad alto livello che in modo innovativo, parlando il linguaggio della contemporaneità. Basterebbe un viaggetto a Siracusa per constatarlo, ma certo se l’assessore alla cultura deve prima fare il sindaco e poi anche l’assessore alla sicurezza, non si può pretendere l’impossibile. Si deve solo constatare che per la cultura è già bello e pronto il ruolo di Cenerentola.