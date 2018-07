Padova, carabinieri contro foto vacanze: «aiutano ladri»

Condividi

Quando il gatto non c’è, i topi (d’appartamento) fanno festa. Dopo i numerosi casi di furti nella provincia di Padova, il comandante provinciale dei carabinieri Liporace invita le famiglie e le persone in genere a non riempire i social come Facebook e Instagram con le foto dal mare o dalla montagna durante le vacanze estive.

Come scrive Andrea Pistore sul Corriere del Veneto nell’edizione di Padova a pagina 10, i ladri seguono i profili delle loro potenziali vittime per capire se sono o no in casa al momento del furto. I social risparmiano ai ladri pedinamenti e appostamenti per scoprire gli spostamenti dei potenziali derubati. Per questo, come ha ricordato Liporace, occorre stare attenti a ciò che facciamo sapere di noi sui social.