«Troppi migranti morti, ong tornino nel Mediterraneo»

L’Unhcr – Agenzia Onu per i rifugiati lancia, tramite Carlotta Sami e Roberto Mignone, un appello affinché le ong possano tornare ad operare nel Mediterraneo.

«Siamo passati da un morto ogni 38 nel 2017 a un morto ogni 7 persone quest’anno – spiega l’Unhcr -.C’è bisogno di maggiore concentrazione di capacità di soccorso in zona Sar (Search and Rescue). Le Ong hanno giocato e forse giocano ancora un ruolo fondamentale. Meno attori che operano in quella zona – conclude Unhcr – vogliono dire più naufragi e morti».