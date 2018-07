Allarme in spiaggia, invasione di gabbiani ubriachi [VIDEO]

Condividi

Moltissime le segnalazioni di bagnanti dalle coste del Regno Unito, in particolare nelle aree di Devon, Dorset e Somerset, dove sono stati avvistati numerosi gabbiani ubriachi. I volatili hanno difficoltà a camminare dritti, vomitano e non riescono a volare.

L’Indipendent ha riportato le dichiarazione della RSPCA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Secondo l’ente di beneficenza, che opera in Inghilterra e nel Galles e che promuove il benessere degli animali, i gabbiani sarebbero andati a dissetarsi in qualche birrificio nelle aree circostanti. «Dopo aver vomitato, la maggior parte degli uccelli sembra recuperare», ha dichiarato uno dei veterinari impegnati a salvarli.