Brexit, Johnson lascia governo May

Dopo le dimissioni di David Davis arrivano anche quelle di Boris Johnson. Entrambi i ministri del governo guidato da Theresa May, che a questo punto traballa, erano fautori della Brexit e hanno lasciato proprio per la linea troppo morbida della primo ministro con l’Unione europea.

Il governo May ha proprio il compito di guidare il Regno Unito fuori dall’Ue come deciso nel referendum del 2016, ma Davis e Johnson non approvano il negoziato. Il leader dell’opposizione Corbyn invita la May a dimettersi e invoca un cambio della guardia con un governo guidato dai laburisti.

(Fonte: Huffingtonpost.it)