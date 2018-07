Colline Prosecco bocciate, per Unesco troppo profumo di “schei”

Condividi

Sappiamo com’è finita – anzi, non è finita – in Bahrein sulla candidatura delle colline del prosecco a Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Non bocciati, non promossi, ma «referral», che vuol dire rimandati ad ottobre: l’anno prossimo nell’assemblea decisiva a Baku dovranno essere prodotte le integrazioni richieste al dossier di candidatura. In Bahrein, a dir la verità, è stata tenzone diplomatica e dal fioretto si è passati alla sciabola, così dicono. Le colline del prosecco sono entrate in assemblea con un parere negativo dell’Icomos, il consulente Unesco per le candidature, ma un lavorìo di due ore, mai successo prima, ha ribaltato la situazione: 12 membri su 21 hanno votato sì, ne servivano 14 quindi non c’è stata la promozione immediata, e di qui il «referral». Questa la cronaca, che naturalmente in questi giorni ha fatto scatenare politici di tutte le parti. Il presidente della Regione Zaia canta vittoria, ma è quantomeno una vittoria mutilata. Le opposizioni parlano di un passo falso colossale, ma anche questo è vero solo in parte. Si vedrà tra un anno, con una puntata intermedia a febbraio-marzo, quando ci sarà la nuova relazione Icomos.

A noi in realtà interessa capire perché Icomos abbia bocciato senza appello (poi però l’appello c’è stato) il dossier di candidatura. L’ha fatto in modo reciso, senza giri di parole, rimandando al mittente un lavoro di 245 pagine, riconoscendo che era un lavoro egregio ma ritenendo insufficienti tutte le motivazioni a sostegno della candidatura. Una bocciatura talmente radicale da stupire perfino un po’. L’analisi comparativa, cioè il confronto con le consimili aree a viticolture già riconosciute dall’Unesco? Inadeguata. I criteri adottati per le valutazioni? Inappropriati. La continuità del lavoro dell’uomo in quel delicato equilibrio natura-economia? Macchè secoli, al massimo qualche decennio. L’importanza della scuola enologica? Lo facevano tutti. Mazzate sui denti ad ogni capitolo: non spiegate bene, non date riscontri, soprattutto non rispondete alla domanda fondamentale: perché voi delle colline del prosecco siete eccezionali?

Insomma un muro, condito da qualche refuso (Coneglio invece di Conegliano…), ma un muro che si condensa nell’ultima frase: «Icomos consiglia di non iscrivere le colline del Prosecco nella World Heritage List». Eppure i dieci anni di lavoro e attesa, dall’inserimento nella Tentative list nel 2010, non erano trascorsi invano. Per redigere il dossier l’incarico va all’architetto Pietro Laureano, consulente Unesco per gli ecosistemi in pericolo. Laureano dura fino al 2016, forse il lavoro in équipe gli sta stretto, e gli succede il professor Amerigo Restucci, ex rettore Iuav di Venezia, consigliere di Icomos Italia. Peraltro oggi l’architetto Laureano è il presidente di Icomos Italia. Se qualcuno pensava che queste cariche fossero una garanzia, si sbagliava. Dice Restucci: «La relazione l’ha fatta Icomos Parigi, direi che è un esempio di correttezza». E aggiunge subito: «Però sono stati superficiali, avrebbero potuto approfondire i contenuti del dossier».

Forse c’è dell’altro. Nelle stanze di Parigi non è arrivato solo il profumo delle bollicine, ma l’odore dei soldi. L’impressione di chi scrive è che Icomos, interessandosi delle amene colline sulle cui rive si inseguono i vigneti, si sia trovata di fronte il fenomeno prosecco nel suo complesso, con i milioni di bottiglie e di fatturato, con l’esplosione del mercato e del marketing. Pur avendo chiara la distinzione tra la zona Docg, quella della candidatura, con i suoi 7549 ettari e 160 produttori, e la sterminata Doc concessa dalla Regione Veneto, Icomos ha comunque considerato l’evoluzione complessiva del territorio.

Tre parole, ripetute più volte, fotografano questo atteggiamento: «The dramatic increase of Prosecco», l’aumento drammatico della produzione di prosecco, sottinteso Doc. E’ l’ombra lunga del fenomeno commerciale che ha condizionato il giudizio dei consulenti Unesco. Criticano le valutazioni del dossier, con punte persino di poco diplomatico astio, facendo capire che non si fanno prendere in giro. Coltivazioni secolari? Ma dai, al massimo dal 1870. D’altra parte il dossier su questo è stato onesto, è lì che si trova la notizia che nel 1853 in tutta la provincia di Treviso c’era un solo vigneto, e vent’anni dopo 611. Così scricchiolano «autenticità» e «integrità» del luogo e delle sue tradizioni. Un paesaggio dipinto fin dal ‘400 da Cima da Conegliano, Bellini, Giorgione, Tiziano: colline seducenti, ma senza l’ombra di una vite. Gli unici grappoli sono quelli che penzolano da una pergola sopra il capo di una madonna di Cima.

Che l’affaire Prosecco abbia stizzito gli specialisti dell’Icomos si desume anche da un altro concetto: la qualità di un paesaggio non dipende dal prodotto che se ne ricava. Pare proprio che la predominanza degli aspetti commerciali attuali abbia infastidito: la candidatura è stata letta come riconoscimento sì, ma contemporaneamente impulso ad una produzione vincente, in aumento, con il suo marketing sotteso. Come se Icomos avesse detto: ma cosa volete darci da bere, i vostri 510 milioni di bottiglie? I 360 milioni di litri esportati? E vagli a spiegare che qui si parla di territorio e cultura, semplicemente non ci hanno creduto. Troppo invadente la dimensione economica, troppo sfacciata la proliferazione del prosecco Doc, e paesaggisticamente diversissima. Non c’entra con la candidatura, ma non si può non vedere.

Gli “schei” continuano ad essere la dannazione di questo Veneto, diventati questi sì un marchio di fabbrica: assieme ad un miliardo e duecento milioni di euro di prosecco, esportiamo anche quest’immagine.

Sarà dura, dati i presupposti, produrre le integrazioni richieste e far cambiare idea ad Icomos. Nonostante le cose sensate che dice Innocente Nardi, presidente del Consorzio Docg: «rispetto il lavoro altrui e la buona fede. Ma c’è stata una corrente di pensiero di tecnici ostili, spero una minoranza. Unesco non vede con favore altri paesaggi a viticoltura, nella lista ce ne sono già. Noi andiamo avanti, faremo le integrazioni con una squadra di professionisti che sanno di cosa stiamo parlando. Il valore universale di paesaggio ci verrà riconosciuto, ne sono certo. E comunque vada, quel milione di euro speso per la candidatura ha già avuto una ricaduta positiva sull’approccio culturale dei nostri abitanti, sulla loro identità». Altre ricadute: l’attività promozionale si inserisce nel quadro dei 500 milioni di euro di Dogc venduta, dei due miliardi del prosecco Doc, di altri milioni di euro raggranellati dalla dall’enoturismo, dalla ristorazione, dall’artigianato… Totale tre miliardi. Insomma, ancora una volta “schei”.

Amerigo Restucci si rimbocca le maniche per le decisive integrazioni: «sì, sono stati sviati dal prosecco, ma li faremo ragionare. Li incontreremo, li convinceremo che qui non si tratta di vino, ma di paesaggio, Icomos sarà un compagno di strada. Diremo per esempio che ci sono decine e decine di ex fienili e case sparse che recuperati possono diventare albergo diffuso, sosta per turisti intelligenti che vengono per vedere e non per bere». Sarà dura, ma il professor Restucci ci crede: «non sono un cireneo».

Le diversità di vedute locali restano, tutt’al più a Parigi ne arrivano gli echi. Un paesaggio conservato o stravolto? Una monocoltura ossessiva? La candidatura un premio di consolazione di Zaia ai produttori Docg per aver allargato a dismisura le terre del prosecco Doc? Il ruolo degli ambientalisti: compagni di strada o critici feroci? Questa è l’effervescenza prodotta dalla candidatura dalle nostre parti. Appuntamento a Baku, Azerbaigian, tra un anno. Il tappo comunque salterà. Chi brinderà?