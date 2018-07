Corbola (Ro), minaccia suicidio dal ponte: salvato da carabinieri

Condividi

12:30 – Un uomo di 45 anni residente ad Adria (Rovigo) voleva gettarsi dal ponte “Po di Venezia” a Corbola. I carabinieri di Ariano Polesine sono riusciti a farlo desistere e metterlo in salvo.

Un passante ha subito chiamato i carabinieri quando ha visto l’uomo aggirarsi in stato confusionale attorno al ponte. Alla vista delle forze dell’ordine ha scavalcato la sponda di protezione e minacciato di buttarsi. Quando stava per cambiare idea l’arrivo di un parente lo ha spinto di nuovo a scavalcare e manifestare l’intenzione di lanciarsi giù, ma a quel punto un carabiniere lo ha afferrato di forza e trascinato al di là della sponda, in sicurezza. Ora è in ospedale a Rovigo. (Fonte: Ansa 11:01)

Sos suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.678

(Ph: Facebook – Luca Mischiatti ponte di Corbola)