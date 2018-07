Danza “hot” su Instagram, 18enne iraniana arrestata e costretta a scuse [VIDEO]

Condividi

Maedeh Hojabri, giovane aspirante ballerina iraniana, è stata arrestata per aver pubblicato su Instagram il video di una danza troppo sexy, che «ha infranto la legge che impone alle donne un comportamento e un abbigliamento in linea con le norme morali dettate dal Corano». La diciottenne, che sul social network ha circa 54 mila follower, è stata scarcerata su cauzione, ma solo dopo aver confessato le proprie colpe in televisione: «non mi rendevo conto di violare la moralità, non volevo farlo. Ballavo solo per aumentare i follower», si è scusata pubblicamente la ragazza. Ecco il video incriminato.

Fonte: Repubblica