Garda, vandalismi da Mondiali: turisti tedeschi e belgi denunciati

Condividi

12:39 – Ubriachi fradici e euforici per i mondiali: 5 turisti (tre belgi e due tedeschi) in vacanza sul lago di Garda sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. Le forze dell’ordine sono intervenute per ben due volte nel centro storico dopo diverse segnalazioni di molestie da parte dei 5.

Il primo intervento ha visto protagonisti un gruppo di turisti belgi che stavano festeggiando l’ammissione in semifinale della loro Nazionale. Uno di loro era talmente ubriaco da essere svenuto procurandosi una ferita alla testa. E’ subito intervenuta un’ambulanza per aiutarlo ma improvvisamente il padre ha sfondato con un pugno il vetro del mezzo di soccorso, ha preso il compagno che nel frattempo era tornato in sè ed è fuggito. Grazie ad un carabiniere in congedo che si trovava in vacanza nello stesso villaggio dei vandali, i responsabili sono stati individuati. Il turista che ha danneggiato l’ambulanza, alla vista dei militari, ha immediatamente chiesto scusa e risarcito il danno.

Il secondo intervento si è concluso con la denuncia di tre turisti tedeschi e la richiesta di risarcimento a tre zeri, beccati in flagranza di reato mentre stavano distruggendo le insegne di un ristorante. (Fonte: Ansa – 08/07 16:31)