Giappone, pioggia fa strage. Ferme industrie auto

Continua la conta dei morti per le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone. Il bilancio per ora è di 100 vittime. Intanto, mentre 54 mila uomini tra vigili del fuoco e polizia sono impegnati, le fabbriche di auto hanno chiuso.

La Daihatsu e la Mazda hanno deciso di fermarsi, consapevoli dei rischi e delle difficoltà che i loro dipendenti corrono per andare al lavoro in queste condizioni.

Japan: Takahashi-shi, Okayama prefecture and Mamoru-cho were seriously damaged due to the record heavy rain brought to Western Japan due to the influence of the active front. 08-07-2018 pic.twitter.com/KFWhFEm1AK

