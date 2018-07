«Gloria all’Ucraina»: croato Vida rischia espulsione dai mondiali [VIDEO]

Condividi

L’eroe di Croazia-Russia, Domagoj Vida, ha rischiato grosso, a causa di un video pubblicato su Youtube dopo la vittoria ai rigori contro i padroni di casa. Vida si è filmato insieme all’ex calciatore croato e attuale scout della Dynamo Kiev, Ognjen Vukojevic, mentre festeggia al grido di «Gloria all’Ucraina», il motto dell’esercito ucraino e della causa nazionalista che si oppone alle rivendicazioni territoriali russe sul Paese. E ancora: «questa vittoria è per Dynamo (Kiev) e per l’Ucraina». Il video è stato trasmesso dalle reti televisive russe, provocando una forte indignazione. La Fifa, avvisata dell’accaduto, ha avviato un’indagine. Secondo il codice disciplinare della Fifa, gli slogan politici sono vietati, mentre la sezione 54 afferma che «chiunque provocherà il pubblico durante una partita sarà sospeso per due partite e sanzionato con una multa minima di 5.000 franchi (circa 4.300 euro)».

Ieri tuttavia, un portavoce della Fifa ha annunciato la “grazia” per il difensore del Besiktas, precisando che «la commissione disciplinare della FIFA ha inviato un avvertimento al giocatore Domagoj Vida a causa della sua dichiarazione video dopo la partita della Coppa del Mondo FIFA 2018 tra Russia e Croazia». Vida ha minimizzato sull’accaduto: «Era uno scherzo, ho amici lì da quando sono entrato nella Dynamo Kiev, non intendevo altro. Non so perché i fan russi non l’abbiano capito. Mi piacciono i russi, era solo uno scherzo». In seguito ha aggiunto: «Non è stato sicuramente un messaggio politico, ma un semplice ringraziamento per tutto il sostegno dell’Ucraina, dove Vukojevic e io abbiamo trascorso un certo numero di anni. Non volevamo offendere nessuno: durante tutta la mia carriera, ho avuto compagni di squadra di molti paesi e li rispetto tutti, e proprio come ho molti amici in Ucraina, ne ho diversi in Russia e sono orgoglioso di tutti loro».

