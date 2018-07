Il triangolo no: 19enne fa arrestare l’ex che pretendeva sesso a 3

Condividi

Un uomo di 35 anni di Bertinoro (Forlì) è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di sequestro di persona. La ragazza di 19 anni, di Roma, frequentava l’uomo da qualche mese.

Ma a quanto pare il 35enne insisteva per avere rapporti sessuali con un’altra donna assieme alla ragazza. L’uomo si sarebbe spinto fino a segregare nella sua casa la 19enne impedendole di uscire. A dare l’allarme un’amica della giovane. L’uomo si è difeso dicendo che la ragazza era d’accordo, ma il giudice gli ha inflitto 3 anni e 2 mesi. In attesa dell’appello l’uomo ha l’obbligo di dimora in provincia.

(Fonte: Forlitoday.it)