Investito dal trattore del nonno, muore bimbo di 6 anni

Condividi

Tragedia a San Biagio di Centallo, in provincia di Cuneo. Un bimbo di 6 anni è morto dopo essere stato investito dal trattore guidato dal nonno. L’anziano non si era accorto che il piccolo si trovava nel cortile dell’azienda di famiglia. Immediati i soccorsi ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Il nonno è stato portato in ospedale in stato di shock.

Fonte: Sky Tg24