«La Repubblica italiana riconosca e tuteli la lingua veneta»

«Lingua Veneta: il Parlamento la inserisca nell’elenco delle lingue che la Repubblica riconosce e tutela». E’ questo l’appello della risoluzione presentata dal consigliere regionale del gruppo Zaia Presidente Luciano Sandonà. «Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si attivi per promuoverne l’insegnamento con programmi specifici nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Il riconoscimento del veneto come lingua permetterebbe alla regione del Veneto di attivare sul territorio iniziative concrete per l’ulteriore diffusione della sua conoscenza, iniziative che potrebbero rientrare nell’ambito di Programmi Europei specifici ed altrettanto concreti».

«La parlate locali e i dialetti formano un patrimonio culturale la cui importanza è riconosciuta dalla Costituzione e dall’ordinamento europeo. L’Italia, in materia, si è dotata di una Legge, la n. 482/1999, che tutela le minoranze linguistiche storiche, in particolare la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo. Un elenco lunghissimo che non contempla però il veneto», spiega amareggiato Sandonà.

«Eppure, la nostra parlata è diffusa non solo sul territorio nazionale – ricorda il Consigliere – ma anche in varie zone del mondo, quelle maggiormente interessate dal fenomeno migratorio veneto, ossia Messico, Argentina, Brasile. Lo status di “lingua” della parlata veneta è stato già riconosciuto dall’Unesco. In questo quadro – conclude Sandonà – la risoluzione per la tutela della lingua veneta rappresenta uno stimolo per tutti e in particolare per il governo, affinché intervenga in maniera concreta, e per i neoparlamentari veneti che riceveranno la risoluzione dell’Assemblea legislativa regionale non appena sarà ratificata dall’Aula».