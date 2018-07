Listeria, virologo Burioni: «nessun pericolo, ecco perchè»

Condividi

«Allarme Listeria – Niente paura. Non c’è nessun pericolo. Non gettate via alimenti congelati. Vi spiego perché». Inizia così il post del medico e virologo Roberto Burioni, molto popolare sui social soprattutto per le sue battaglie sui vaccini e contro le fake news mediche. Questa volta decide di fare chiarezza sul “caso Listeria” che da giorni sta catalizzando l’attenzione di giornali e tg con conseguente preoccupazione di molti consumatori.

«Listeria monocytogenes è un batterio molto pericoloso: se ingerito può causare una infezione molto grave (oltre 10% di mortalità anche con le migliori cure), specialmente nelle persone più deboli, nei bambini e nelle donne gravide. Il suo punto forte è quello di sapere resistere bene, a differenza di tanti altri colleghi, al sale e alle basse temperature. Però ha pure un tallone d’Achille: le temperature alte lo uccidono infallibilmente. Siccome immagino che nessuno di voi abbia l’abitudine di mangiare il minestrone congelato senza prima averlo fatto bollire per alcuni minuti, siete al sicuro: la listeria non sopravviverà più di qualche secondo».

«Certo, hanno fatto molto bene le case produttrici a ritirare il prodotto e bene fate voi a non consumare i lotti incriminati perché è sempre meglio eccedere in sicurezza e mettere al primo posto la protezione del consumatore. Però non esiste davvero nessun motivo di allarmarsi. Questa però è l’occasione per ricordare che la cottura non rende i cibi solo più gustosi: li rende anche più sicuri. Gli alimenti crudi, in particolare alcuni, comportano un rischio maggiore dal punto di vista infettivo. Magari ne riparleremo, ma in questo specifico caso non c’è da preoccuparsi. Perché in medicina non contano le opinioni, ma solo i fatti».