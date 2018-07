Mentana lancia giornale online: travolto dai curricula

Condividi

Ha fatto il giro del web l’annuncio fatto dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana sul suo profilo Facebook: «è giunto per me il momento di fare qualcosa di tangibile: far nascere un quotidiano digitale realizzato solo da giovani regolarmente contrattualizzati, magari con la tutela redazionale di qualche “vecchio” a titolo amatoriale (ribaltando la logica dello stage!) che possa riaprire il mercato della scrittura e della lettura giornalistica per le nuove generazioni». In calce al post, Mentana ha precisato «chiederò all’ordine dei giornalisti e alla FNSI quali possano essere le griglie normative e contributive più corrette e solo allora penserò a come avviare il reclutamento. Restiamo in contatto». Come a dire: per ora c’è solo l’intenzione, niente di concreto. Eppure, tanto è bastato per scatenare la corsa al curriculum, tanto che ieri sera il direttore “maratoneta” ha scritto un secondo messaggio di precisazione: «immaginavo che il mio post di ieri avrebbe provocato una reazione molto estesa: conosco e studio da tempo lo scollamento sociale che si è generato a scapito delle nuove generazioni e il divorzio tra giovani e informazione tradizionale».

Tuttavia, «io non posso da solo risolvere la questione giovanile in Italia», precisa Mentana. «Almeno all’inizio l’idea del quotidiano fatto dai giovani per i giovani si concretizzerà direttamente in alcune (spero molte) decine di posti di lavoro, mentre già in diverse migliaia mi hanno scritto, in una sorta di prematuro cammino della speranza on line. Quindi, per favore, non mandatemi curriculum. Per i mesi di luglio e agosto devo mettere a punto il progetto, garantirne la sostenibilità, delineare quel che potrò fare in prima persona, compatibilmente col mio ruolo di direttore non pigro di un tg, e con i vincoli che – sia pure con la consueta amicizia – mi darà il mio editore. Poi a settembre vi racconterò qui la road map e le modalità con cui si cercherà di fare il reclutamento dei redattori e collaboratori nel modo migliore e più trasparente». Insomma, conclude: «ogni cosa a suo tempo. Fino a settembre stop a curriculum e affini, chiaro?».