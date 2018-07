Michael Bublè, il cantante ha sangue veneto: ecco la sua storia

Condividi

Molti di voi conosceranno Michael Bublè, cantante di fama internazionale definito l’erede di Frank Sinatra e autore di numerosi pezzi di successo. Ma lo sapevate che la star, che dall’anno prossimo avrà una stella dedicata nella Walk of Fame di Hollywood, ha sangue veneto? Ebbene sì, il nonno materno Demetrio, che ha trasmesso la passione per la musica a Michael, era originario del Trevigiano, più precisamente di Sambughè di Preganziol. Poi, come è successo a molte altre famiglie venete e non, sono emigrati in America in cerca di fortuna e di una vita migliore. Michael è comunque iscritto da anni all’Aire, anagrafe dei residenti all’estero, di Preganziol.

Fonte: Corriere del Veneto