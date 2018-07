Migranti, sciopero della fame «contro politiche governo»

Condividi

Un digiuno, di fatto sciopero della fame, indetto a sostegno della questione dei migranti morti in mare. Dopo le magliette rosse, arriva questa nuova proposta attraverso un comunicato che ha come primo firmatario padre Alex Zanotelli (in foto), della comunità missionaria dei comboniani.

«Martedì 10 luglio 2018 – si legge nel comunicato – alle ore 12 ci ritroviamo a Roma, in piazza San Pietro, per una giornata di digiuno. Da lì proseguiremo a Montecitorio per testimoniare con il digiuno contro le politiche migratorie di questo governo. E continueremo a digiunare per altri 10 giorni con un presidio davanti a Montecitorio dalle ore 8 alle 14». I firmatari dell’appello sono padre Zanotelli, monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta, don Alessandro Santoro a nome della Comunità delle Piagge di Firenze, suor Rita Giaretta di Casa Ruth, padre Giorgio Ghezzi del Religioso Sacramentino.

(Ph Facebook – Padre Alex Zanotelli)