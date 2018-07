Migranti, scontro Trenta-Salvini: «stop a missioni mia competenza»

Condividi

«Dopo aver fermato le navi delle Ong, giovedì porterò al tavolo europeo di Innsbruck la richiesta italiana di bloccare l’arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali attualmente presenti nel Mediterraneo». Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini a commento dello sbarco a Messina di 106 migranti a bordo di una nave irlandese, provocando il fastidio della collega della Difesa, Elisabetta Trenta: «Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni».

Quel che vanno cambiate – precisano dal Ministero – sono le regole di ingaggio della missione e per farlo occorre farlo nelle sedi competenti, non a Innsbruck. L’azione deve essere coordinata a livello governativo, altrimenti l’Italia non ottiene nulla oltre a qualche titolo sui giornali, fermo restando che la guida italiana per noi è motivo di orgoglio».

