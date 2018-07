Migranti, Veronesi a Saviano: «andiamo sulle navi ong»

Condividi

Lo scrittore toscano Sandro Veronesi in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera e indirizzata al collega Roberto Saviano propone di agire in maniera più concreta delle parole e prese di posizione sul tema dei migranti. «Poiché vedo che fine fanno le parole, ora che la mistificazione ha superato, in termini di consenso popolare, la corretta informazione, mi chiedo se non sia il caso di rompere gli indugi e metterci direttamente il corpo» scrive Veronesi. «Scrivo a te, caro Roberto, dato che il tuo corpo è già in ballo, da anni, è già sul campo. E ti dico – prosegue lo scrittore di Caos calmo – che «metterci il corpo» per me ha un significato solo: significa andare laggiù, dove lo scempio ha luogo, e starci, col proprio ingombro, le proprie necessità vitali, la propria resistenza, lì».

«Penso che debbano esserci per forza persone influenti, non necessariamente legate alla tradizione delle battaglie civili, che dinanzi a questo madornale inganno si sentono eccezionalmente tirati in ballo. Ammesso che una di queste navi Ong che incrociano al largo delle acque libiche conceda qualche posto a bordo, pensi che i corpi più importanti del nostro Paese, cioè quelli più valorosi, più ammirati, più amati, più belli, più dotati, più preziosi, più popolari, più desiderati, siano tutti impossibilitati a unirsi a me e a te, nell’occupare quei posti? Ci vorrebbe, per dire, il commissario Montalbano, che ha il doppio di spettatori di quanti elettori abbia avuto la Lega a marzo. Pensa se su una di quelle navi ci fosse Totti. Il suo corpo su una di quelle navi farebbe capire a un sacco di persone come stanno le cose, più di mille parole. Sto sognando? Sto dicendo una sciocchezza? Checco Zalone. O Claudio Baglioni. O Federica Pellegrini. O Jovanotti. O Sofia Goggia. O Celentano. O Monica Bellucci che fa da interprete dal francese. O Chiara Ferragni che allatta. O Giorgio Armani che compie 84 anni. Sulla nave. Laggiù. In quel tratto di mare – conclude – dove la gente viene lasciata morire per opportunismo, o far pressione su Malta, o su Macron».