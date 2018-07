Morti sulle Dolomiti, l’allarme: «manca preparazione»

Condividi

Il Soccorso alpino delle Dolomiti bellunesi analizza i dati e lancia l’allarme sulle cause che determinano un numero di incidenti anche mortali, in netto aumento. Va bene la passione per la montagna, ma serve preparazione fisica ed equipaggiamento adeguato. Come scrive Paola Dall’Anese sul Mattino di Padova a pagina 11, i decessi nel 2017 sono stati 38.

«Rispetto ai 25 casi del 2016 – spiega Alex Barattin del Soccorso alpino – siamo passati ai 38 del 2017, con un aumento percentuale del 52%. Spesso abbiamo soccorso persone in ciabatte e scarpe Crocs (zoccoli in plastica forata) sui sentieri, e in pantaloncini corti e scarpe da ginnastica sul ghiacciaio della Marmolada. Comportamenti da evitare, perché per portare a valle queste persone si rischia di distrarre forze e mezzi che servirebbero per soccorrere realmente escursionisti infortunati in montagna».