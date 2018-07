Pellicani (Pd): «Mose, Toninelli sa qualcosa sui lavori?»

Condividi

14:55 – «Dal momento dell’insediamento del governo Salvini-Di Maio il Ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli non ha ancora pronunciato la parola Mose. In ballo c’è il futuro del più grande cantiere pubblico in corso di realizzazione in Italia, per il quale sono già stati stanziati tutti i 5,7 miliardi necessari a concludere l’opera». Lo ha affermato oggi il deputato del Partito Democratico Nicola Pellicani, che sull’argomento ha presentato un’interpellanza urgente al titolare del Mit (in foto). «L’ultimo governo di centrosinistra – prosegue – ha deliberato lo stanziamento dei restanti 221 milioni necessari a chiudere i cantieri. I soldi ci sono, come ha più volte ricordato il Provveditore alle Opere Pubbliche del Triveneto Roberto Linetti, ma i lavori non procedono. Il Ministro Toninelli è a conoscenza di questo? Calendario alla mano, c’è il rischio concreto che i lavori non si concludano nei tempi stabiliti, ovvero entro il 31 dicembre 2018, e di conseguenza slitti anche la consegna definitiva dell’intero sistema di opere, programmata per il 31 dicembre 2021».

«Per quanto mi riguarda – precisa Pellicani – non avrei mai avviato i lavori per un’opera ciclopica, così invasiva in un ambiente fragile come la laguna e così costosa, ma siamo giunti ad oltre il 90% dei lavori, adesso bisogna pensare a concluderli e fare in modo che il Mose funzioni. È fondamentale perciò conoscere lo stato di avanzamento del cantiere e le reali condizioni di salute delle opere già realizzate che, non essendo soggette ad alcuna manutenzione, sono esposte a fenomeni di deterioramento, alla corrosione dei materiali, ad incrostazioni e a tutte le criticità derivate da un sistema delicato che vive sott’acqua». (Fonte: Ansa)