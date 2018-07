«Olimpiadi 2026, Cortina unica vera località sciistica: decida il Coni»

Condividi

08:00 – «Voglio concentrare l’attenzione sul fatto che la scelta passa tra due città e una vera località sciistica. Noi non abbiamo bisogno di costruire cattedrali nel deserto. Nel 2021 a Cortina ci saranno i Campionati mondiali di sci. Noi facciamo economia di scala». Lo ha affermato alla Stampa, il governatore del Veneto Luca Zaia, spiegando che le Olimpiadi 2026 al Veneto «costerebbero solo 380 milioni». Zaia ha aggiunto che «Cortina, a differenza di Milano e Torino che possono candidarsi a tutto, può ambire solo a fare i Giochi invernali. Se gli togliamo pure questa opportunità al più grande complesso d’Europa, a cosa può candidarsi? Se digiti Cortina su internet vengono fuori solo montagne e neve. Se digiti Milano e Torino, con tutto il rispetto, palazzi e strade».

Zaia appoggia la scelta del governo di tirarsi fuori: «È un atto di assoluta coerenza. Sono i tecnici che devono decidere». Sulle colonne del Messaggero, ha rimarcato che la scelta del Comitato olimpico «non deve diventare il Vietnam di una candidatura contro l’altra, ma al Coni spetta soprattutto scegliere tra due filosofie. Il governo e il sottosegretario Giorgetti hanno fatto un’operazione intelligente e anche coerente perché non si possono liquidare due candidature senza capire perché e il Coni ha gli strumenti per decidere». Proprio al Coni Zaia chiede «che venga redatta una pagella e si possano confrontare tutti i requisiti. A cominciare dai costi e dal rispetto per l’ambiente. In questo modo i criteri saranno leggibili e confrontabili. Anche perché poi chi verrà scelto dovrà scontrarsi a livello internazionale con altre candidature». (Fonte: Ansa)

(Ph. Luca Zaia / Facebook)