Pagnoncelli: «ecco perché Salvini e Di Maio dureranno»

«È inutile chiedere a un tifoso un giudizio oggettivo per sapere se c’era o no il fallo in area e nessuna moviola potrà mai fargli cambiare idea». Il sondaggista Ipsos Nando Pagnoncelli usa una metafora calcistica per spiegare la mentalità degli italiani. «Oggi neppure di fronte a una calamità naturale come il terremoto nel Paese la pensano tutti allo stesso modo». Intervistato da Alessandro Giuli su Libero, Pagnoncelli, evidenzia che la «composizione mista di questo governo, con figure di rottura come Salvini e Di Maio e profili istituzionali come il ministro Tria o Moavero, o discreti come il premier Conte, intercetta perfettamente l’ambivalenza dell’elettorato, che cerca sia la rivoluzione che la sicurezza. L’eterogeneità di questo governo non è vissuta come un problema dagli italiani, e se M5s e Lega riusciranno a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, accontentando i rispettivi elettorati su alcuni punti, l’esperimento potrebbe durare».

«Salvini – prosegue – è in grado di interpretare il disagio profondo di molti italiani e di toccare corde emotive dell’elettorato con messaggi semplici e forti, che sono i soli che hanno presa di questi tempi in cui le percezioni predominano sulla realtà e l’opinione pubblica enfatizza l’aspetto emotivo delle problematiche, trascurando quello razionale». Il 4 marzo, sottolinea, «il 25% dell’elettorato ha scelto chi votare proprio negli ultimi giorni e il 10% addirittura nelle ultime 24 ore. E proprio la domenica prima delle elezioni Salvini in Duomo ha fatto il colpo di scena della campagna elettorale, tirando fuori il rosario e il Vangelo: con quel gesto ha rassicurato i moderati che potevano fidarsi di lui». La svolta nazionale della Lega è riuscita «perché il nostro elettorato ha una memoria selettiva, unita a una sorta di “rimozione della dissonanza cognitiva“: Salvini ha saputo parlare alle popolazioni del Sud e del Nord e queste, pur di tenere in vita il progetto, hanno inconsapevolmente giustificato ogni contraddizione».

Il successo di Salvini si deve anche alla contrapposizione all’establishment Ue: «le ragioni motivazionali su cui nacque l’Europa, nel dopoguerra, sono svanite, perché le persone considerano la pace come un risultato scontato. Ora prevale l’idea di un’Europa arcigna e tecnocratica, che ci limita in economia, e sull’immigrazione l’Ue è diventata divisiva. Però gli italiani hanno paura a lasciare sia l’Unione sia l’euro». Naturalmente, i media hanno un ruolo fondamentale nella formazione dell’opinione pubblica: «i social e internet non spostano troppo le opinioni, ci si confronta con chi la pensa allo stesso modo. Decisivi sono ancora i telegiornali, che però trattano la realtà in servizi di 60 secondi, per immagini, senza approfondimenti, e talora rischiano di essere un’arma a doppio taglio». A titolo di esempio, «gli irregolari sono il 10% della popolazione immigrata presente nel nostro Paese, che nel complesso risulta per lo più integrata. Ma se i tg ogni giorno rilanciano le immagini dei profughi sulle zattere, essi forniscono l’immagine che l’immigrazione è fuori controllo e non bastano mille dati in senso contrario a far cambiare loro idea. Tant’è che, a fronte di un calo significativo degli sbarchi, è cresciuta la preoccupazione. Non per volontà di manipolazione, ma perché ognuno si costruisce la propria realtà su misura».

«Siamo anche un Paese poco istruito – prosegue -: il 57% dei maggiorenni ha raggiunto al massimo la licenza media. I tg continuano a dire che stiamo invecchiando, e in effetti siamo il secondo Paese più vecchio del mondo, però la gente è convinta che gli ultra-sessantacinquenni siano il 48% della popolazione, mentre sono il 21%. Per non parlare della sicurezza: oggi c’è la metà degli omicidi rispetto agli anni ’90 e in dodici mesi in tutta Italia vengono uccise la metà delle persone assassinate nello stesso periodo nella sola Chicago, che ha gli stessi abitanti di Roma, eppure siamo convinti di vivere in uno Stato e un’epoca violenti». In definitiva, «gli italiani reclamano il cambiamento, ma è sempre il cambiamento degli altri, non il proprio», conclude il sondaggista. «Così, non potendo accontentare tutti, i politici che fanno? Rincorrono l’opinione pubblica, individuando un bersaglio, una categoria, e la attaccano a testa bassa coagulando attorno a sé il consenso di tutti gli altri. È una tecnica pericolosa e che non porta lontano. Si è smarrita la dimensione del futuro e dell’interesse generale».