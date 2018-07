Palazzo Reale, cade mentre allestisce mostra: muore operaio 70enne

Condividi

Stava eseguendo dei lavori di allestimento in un’impalcatura di Palazzo Reale a Milano quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto per 5 metri battendo violentemente la testa. E’ morto così un operaio di 70 anni dipendente di una ditta esterna. I soccorsi sono stati immediati ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Fonte: Il Giornale

Ph: By Barb2372 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62403504