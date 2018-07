Torino, uomo armato in strada: «ti ammazzo come un cane» [VIDEO]

Condividi

Attimi di paura ieri pomeriggio a Torino, in Barriera di Milano, come si può vedere dal video pubblicato sui social. Un uomo, con in pugno una pistola, è sceso da una macchina e, puntandola ad altezza uomo, ha cominciato a minacciare un’altra persona che nel video non si vede (testimoni riferiscono essere uno spacciatore di colore): «ti ammazzo come un cane, ti sparo alla testa». Il video, che dura meno di tre minuti, è stato fatto da un residente che ha ripreso la scena mentre chiamava la polizia

Fonte e video: Mino Ferrara via Gruppo Facebook La Mia Barriera