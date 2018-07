Treviso, azienda a scuole: «basta stagisti, giovani impreparati»

Condividi

Nisio Lenzini, titolare della Lenzini Srl, azienda di Treviso che si occupa di rettifica, revisione e assistenza di motori e cambi per veicoli, ha inviato una lettera a tutte le scuole superiori della Marca. «Si è rilevato che il livello di preparazione teorica degli studenti è sempre più scadente – si legge nella lettera – al punto tale da compromettere anche il risultato finale degli stage. Le carenze si sono notate anche a livello personale, nella mancanza di curiosità e di voglia di saperne di più».

Intervistato da Andrea De Polo su La Tribuna a pagina 17, Lenzini spiega la ragione della missiva: «l’80% dei ragazzi che sono venuti da me non sanno leggere il calibro. I curriculum sono tutti uguali, quando li interrogo a voce i ragazzi mi dicono di essere “nubili“. L’azienda deve fare l’azienda, spetta alle scuole la formazione, ma questa non è assolutamente all’altezza».

(Ph. Shutterstock)