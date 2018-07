Turisti inglesi guardano partita al bar. Sono gli Iron Maiden

Condividi

Sabato pomeriggio al Cafè Gallo di Somma Lombardo (Milano) alcuni turisti inglesi hanno prima telefonato per sapere se trasmettevano la partita dell’Inghilterra, l’ottavo di finale dei Mondiali contro la Svezia. Poi sono entrati e si sono seduti a vedere il match.

A un certo punto un membro della comitiva ha detto alla barista: «quelli sono gli Iron Maiden». Anche se non conoscono la band, una delle più grandi del panorama heavy metal mondiale, i dipendenti del locale hanno intuito di aver di di fronte dei personaggi famosi e si sono fatti fare delle foto con loro. Nemmeno gli avventori del locale si erano accorti di avere di fianco Janick Gers, Dave Murray e Adrian Smith, che in perfetto stile british non hanno dato nell’occhio. Mancavano all’appello il cantante Bruce Dickinson, il batterista Nicko McBrain e il fondatore, il bassista Steve Harris. Questa sera gli Iron Maiden suoneranno a San Siro in occasione del loro Legacy of the Beast tour.

(Fonte e Ph: VareseNews)