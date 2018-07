Venezia, manifestazione al largo dell’isola di Poveglia

Condividi

Circa un centinaio di persone ha partecipato ieri al presidio organizzato dall’associazione “Poveglia per tutti“. Una quarantina di imbarcazioni si sono posizionate a 20 metri dall’isola per tutta la giornata. In questo periodo dell’anno, come riporta Vera Mantengoli su La Nuova Venezia a pagina 14, l’associazione era solita organizzare la “Sagra Anomala” con pulizia della parte verde dell’isola. Quest’anno, però, non è stato possibile, a causa dell’ordinanza che vieta l’approdo, in seguito alla conferma del bando di gara per la concessione Poveglia, atteso per l’autunno.

(Ph. Poveglia per tutti / Facebook)