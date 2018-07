Vicenza, asilo a due migranti per motivi di salute surreali

Condividi

Motivi surreali di salute per ottenere protezione umanitaria. Sono ben due i casi nel Vicentino riportati dal Giornale di Vicenza nell’edizione di venerdì 6 luglio a pagina 19. Il primo è quello del profugo nigeriano E.A. che si è ferito mentre cercava di fuggire da un arresto. Non conoscendo i motivi di salute che gli hanno permesso di ottenere lo status di rifugiato, gli agenti che lo hanno rincorso e catturato si sono preoccupati per un possibile contagio. Andando alla ricerca della diagnosi, è uscita la verità che potrebbe senza difficoltà superare la fantasia: il profugo soffre di meteorismo e flatulenza, come attesta il certificato medico presentato alla commissione.

Il secondo caso è quello del profugo nigeriano K.I. trovato più volte a spacciare a Campo Marzo ed arrestato per aver rapinato una prostituta e aggredito un poliziotto. Durante l’audizione per la sua richiesta d’asilo ha esibito un certificato medico con la diagnosi varicocele, una patologia abbastanza diffusa che nella maggior parte dei casi non comporta nessun sintomo.