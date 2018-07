Australia contro no-vax: chi non vaccina non avrà sgravi fiscali

Condividi

Politica dura dell’Australia contro gli antivaccinisti. Dall’anno prossimo, con il programma “No Jab, No Pay“, ovvero “Niente vaccinazione, niente paga”, chi si rifiuterà di fare i vaccini non avrà alcuna riduzione fiscale. In particolare si calcola che per ogni figlio non vaccinato, la famiglia avrà un taglio di 28 dollari ogni due settimane sugli sgravi previsti dalla legge.

Per il ministro dei Servizi sociali dell’Australia Dan Tehan sarà un «efficace e costante promemoria» per chi è contro i vaccini. «L’immunizzazione – ha ricordato – è il modo più sicuro per proteggere i bambini da malattie che possono essere prevenute grazie ai vaccini. I genitori che non immunizzano i loro figli non solo mettono a rischio i loro bambini, ma anche quelli di altre persone».

Fonte: Huffingtonpost