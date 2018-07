Bitonci, proposta choc: «schediamo chi manifesta»

Condividi

«Prendiamo nome, cognome e indirizzo, mandiamo la lista dei “girotondini” con maglia rossa al ministro dell’Interno Matteo Salvini ed al prefetto, così possiamo chiudere Cona, Conetta e Bagnoli, trasferendo i “clandestini” nelle loro case accoglienti». La proposta choc, pubblicata su Facebook all’indomani della manifestazione delle magliette rosse promossa dal presidente di Libera don Luigi Ciotti, è dell’ex sindaco di Padova e attuale sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci.

La risposta all’attacco di Bitonci arriva, sempre via Facebook, dal deputato del Partito Democratico Alessandro Zan: «manifestare è un diritto sancito dalla Costituzione: è gravissimo che un membro del governo (Bitonci ora è sottosegretario all’economia) voglia raccogliere i nomi di chi ieri è sceso in piazza a Padova contro la disumanità che lui stesso fomenta. Ecco come Bitonci, invece di lavorare per il territorio che lo ha eletto e per il Paese, utilizza il suo ruolo istituzionale per minacciare chi non tace contro il governo grillino-leghista. Se la metta via e la smetta con questo odio verso Padova e i Padovani che lo hanno già bocciato e mandato a casa».