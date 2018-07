Cicero: viaggiare informati fra passato e presente

Condividi

Pensavo di non dovermi più occupare di Claudio Cicero. E invece me lo trovo pimpante e determinato a capo di un referato, quello alla mobilità, che richiederebbe un ascolto dei cittadini un po’ più umile di quanto non farà lui. Me ne faccio, comunque, una ragione e vado.

La prima considerazione che mi permetto di rivolgere al sindaco Rucco, è di tenere la briglia corta al suo assessore. Farà bene o male, lo vedremo più avanti. Mi ha un po’ preoccupato una sua dichiarazione che presto lo vedrà a Roma per smuovere le acque, non ricordo bene in quale fontana ministeriale.

Ecco, ricordo che, in passata amministrazione (Hullweck), Cicero fu a Roma un sacco di volte per servizio. Ricordo altresì che, nello stesso periodo, qualcuno ad un certo punto, incuriosito da tutti quei viaggi, pensò di approfondire. La risposta non fu, in alcuni casi, del tutto soddisfacente. Alcuni enti destinatari delle visite sembravano non ricordare l’evento. Forse, la loro memoria era flebile. Fatto si è che qualche curiosità rimase. Sul Corriere Veneto dell’altro giorno Cicero esordisce con l’affermazione che le strade sono per le automobili e che se non c’è lo spazio per una ciclabile, non la si fa. Punto e basta. Beh, forse, l’assessore non ha le idee del tutto chiare, ma le strade sono state realizzate per i pedoni, per i cavalli, per i carri e successivamente per le quattro ruote, carrozze e poi vetture. C’è, quantomeno, una servitù reciproca.

Non voglio, comunque, partire con pregiudizi su questo signore. Lo si giudicherà dai fatti. A questo proposito, c’è una cosa che ho apprezzato nel suo programma Tav/Tac. Far passare i binari in sotterranea da Ponte Alto a Settecà. Già ora le linee che attraversano la città costituiscono un ferita nel corpo della stessa con rumori e vibrazioni pericolose che non sono da paese civile. Inoltre sul sedime lasciato libero dall’interramento si potrebbero trovare ottime soluzioni viabilistiche di cui siamo carenti. L’assessore aggiunge che non crede ai parcheggi di interscambio e che la gente deve poter arrivare in centro con la macchina. Non fosse così, secondo l’assessore, i cittadini virerebbero sui centri commerciali. Si tratta, a parere di chi scrive, di un ragionamento facilmente smontabile. Basterebbe osservare come, nei giorni senza macchine, il centro sia pieno di gente allegra e gioiosa. E i passaggi esterni alla zona interdetta consentirebbero, comunque, di arrivare al luogo prediletto.