Dal 1938 ogni anno in vacanza a Jesolo, Comune lo premia

Dal 1938 sempre in vacanza a Jesolo, o quasi. L’unica eccezione, durante il periodo della Guerra, anche se il pensiero continuava a tornare lì, al litorale jesolano. E’ il traguardo raggiunto da Sergio Colorio, classe 1935, residente a Mestre, che per quasi ottant’anni, ha trascorso le sue estati nella località balneare veneta. Un amore per la località nato fin da bambino quando, accompagnato dai genitori, raggiungeva Jesolo per il periodo di villeggiatura. Poi, crescendo, la passione per questo litorale si è consolidata, tanto da spingerlo ad inforcare la bicicletta e pedalare per raggiungere la spiaggia, a serpeggiare nel traffico con il motorino o a fare un po’ di coda con l’auto. Negli anni della sua permanenza, Sergio Colorio ha sperimentato tutto il litorale, dalla foce della Piave Vecchia,

fino a Cortellazzo.

In segno di riconoscimento per l’affetto e la fedeltà dimostrata alla località balneare, l’amministrazione comunale

di Jesolo ha deciso di conferirgli una targa, un ulteriore ricordo di questo territorio che si unisce a quelli già

impressi nella memoria dall’affezionato vacanziere. La consegna è avvenuta oggi, direttamente dalle mani del

sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, che ha voluto esprimere il suo ringraziamento e apprezzamento al signor Colorio.

«L’affetto dimostrato nei confronti di Jesolo ci inorgoglisce – commenta il sondaco, Valerio Zoggia – e testimonia

una volta di più la vocazione all’accoglienza e all’ospitalità. Attorno al turismo balneare c’è un autentico sistema città in cui tutti, dalle istituzioni pubbliche agli operatori economici, danno il massimo per garantire il soggiorno tranquillo e un’esperienza che sia apprezzata dagli ospiti. Un compito che viene svolto aggiungendo un tocco personale e umano che rappresentano il vero valore aggiunto del turismo di Jesolo. Il nostro desiderio è che, al signor Colorio, possano aggiungersi tanti altri turisti così affezionati al nostro mare, alla nostra spiaggia, alla nostra Jesolo».