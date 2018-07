E’ ufficiale: Ronaldo alla Juve

Condividi

E’ ufficiale: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. La squadra torinese ha consegnato nelle mani di Mendes un’offerta di 105 milioni al Real Madrid che ha così lasciato andare il fuoriclasse che guadagnerà 30 milioni a stagione per quattro anni. La Juventus partirà il 23 luglio per la tournée negli Stati Uniti: da capire se Ronaldo raggiungerà i compagni in Italia o negli States.

Fonte: Gazzetta dello Sport