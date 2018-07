Ficarolo (Ro), gattini lanciati da auto in corsa: morti sul colpo

Condividi

Un abitante di Ficarolo, in provincia di Rovigo, ha denunciato su Facebook un fatto incivile e molto triste. Ieri, intorno alle 16, un’auto in corsa ha lanciato due gattini davanti ad un bar e ad un’abitazione. «Perché non serve sterilizzare, perché prima bisogna fare una cucciolata. Speriamo che le telecamere abbiano ripreso la targa», scrive l’uomo. Purtroppo i due cuccioli, che avranno avuto forse un mese di vita, sono morti sul colpo.

Ph: Facebook Fabrizio Cristofari