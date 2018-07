Genova, piano anti-caldo: anche migranti per assistere anziani

Condividi

Nella task force di “angeli custodi” degli anziani a Genova saranno coinvolti per la prima volta anche i migranti. Si tratta del progetto “Aiuto anch’io!”, che ha avuto il via libera della giunta comunale nell’ambito dell’operazione estate sicura. Già una quindicina i richiedenti asilo e rifugiati che hanno aderito. Come scrive Luca Ginocchio sul Secolo XIX, Ognuno di loro farà coppia con un volontario di associazioni impegnate a favore della terza età per aiutare gli anziani, specialmente quelli che vivono soli, in azioni quotidiane come fare la spesa, spostamenti e consegna di farmaci. Alcuni opereranno nelle case di riposo e nei centri sociali. In consiglio comunale la Lega ha attaccato il progetto, sostenendo che l’apertura ai soli migranti è «un atto di razzismo al contrario».

Il capogruppo in consiglio regionale Lega Nord Liguria-Salvini, Franco Senarega, ha presentato un’interrogazione, evidenziando che il progetto del Comune «appare un’imprudenza e un’ingiustizia nei confronti dei soggetti deboli che invece hanno diritto di essere aiutati e prima di tutto protetti e tutelati. Non possiamo lasciarli in balia di presunti profughi, di cui non sappiamo nulla, continuando ad alimentare il business migranti». Contrario al provvedimento anche l’assessore alla Sanità ligure, Sonia Viale (Lega): «a mio parere, supportato anche dagli esperti del settore, coinvolgere i richiedenti asilo in attività di accompagnamento degli anziani dimessi dagli ospedali o degli anziani fragili che vivono soli è quanto meno inopportuno. Per questo mi auguro che vi sia un ripensamento da parte della giunta comunale».

(Ph. Shutterstock)