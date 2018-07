GenX, Arpav: «controlli saltati per fuga di notizie»

Condividi

La fuga di notizie sul GenX, nome commerciale dell’Hfpo-Da, sostanza della famiglia dei Pfas, avrebbe impedito all’Arpav di completare i controlli all’interno della Miteni di Trissino (Vicenza). Lo sostiene il direttore dell’agenzia regionale per l’ambiente, Nicola Dell’Acqua: «noi avevamo già effettuato per due volte analisi e controlli. Ma quando la scorsa settimana siamo entrati nell’azienda per effettuare le verifiche finali, non abbiamo potuto vedere nulla. In seguito al fatto che il nuovo inquinamento era divenuto pubblico, abbiamo trovato le lavorazioni ferme e tutti gli impianti puliti».

L’ipotesi di Arpav è che ci possa essere un collegamento tra la lavorazione del GenX e l’inquinamento da Pfas nella falda acquifera. Ipotesi che non è stato possibile accertare. La scoperta dell’Hfpo-Da nelle acque sotterranee – come riporta Luca Fiorin sul Giornale di Vicenza a pagina 9 – ha comunque portato alla sospensione dell’autorizzazione a Miteni per la lavorazione del GenX e di altre sostanze analoghe da parte della Provincia di Vicenza. Da parte sua, l’azienda sostiene che «avevamo già fermato quelle lavorazioni, ed ora attendiamo l’esito delle analisi di verifica in corso».