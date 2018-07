Lega, nuovo statuto: via la “nathion” veneta

Condividi

La nuova Lega nazionale di Matteo Salvini sbianchetta la “nathion” veneta. Come riporta la Tribuna a pagina 2, nella proposta del nuovo statuto sparirebbe l’attuale articolo 2 che definiva le 13 “nazioni” della Padania, dalla Valle d’Aosta all’Umbria, «costituite a livello regionale» in forma di «associazioni non riconosciute». Al loro posto, la bozza di testo prevede federazioni regionali sull’intero territorio italiano. Ennesimo passo della svolta nazionalista della Lega, non più Nord e non più verde padano, destinato a provocare più di qualche mal di pancia nei venetisti duri e puri della prima ora.

