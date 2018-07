Maglietta rossa, FdI in aula indossa quella blu per italiani poveri [VIDEO]

Condividi

Le polemiche sull’iniziativa delle magliette rosse in favore dei migranti non accennano a diminuire. Proteste che sono arrivate oggi in aula alla Camera con i componenti di Fratelli d’Italia che hanno indossato una maglietta blu su richiesta del leader Giorgia Meloni che su Facebook ha scritto: «contro le iniziative folli della sinistra radical chic, le #maglietteazzurre di Fratelli d’Italia in Aula per richiamare la politica a occuparsi dei 5 milioni di italiani sotto la soglia di povertà».

Il capogruppo Francesco Lollobrigida ha dichiarato: «abbiamo visto da parte di tanti radical chic che girano in maglietta rossa raccontandoci che abbiamo bisogno di accoglienza. Oggi il gruppo di Fratelli d’Italia porterà solidarietà ai cinque milioni di italiani poveri che hanno bisogno che questo Parlamento che pagano risolva i loro problemi».