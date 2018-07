Mestre, maxi blitz contro spaccio: oltre 40 indagati

Condividi

Un blitz di grandi dimensioni quello fatto oggi nel primo pomeriggio a Mestre con una serie di camionette che hanno bloccato le strade, due elicotteri che hanno sorvolato il territorio e decine di agenti appostati. Quest’operazione, fatta per colpire lo spaccio di droga della zona, ha portato all’identificazione di oltre 40 nigeriani ritenuti parte del gruppo che spacciava eroina gialla e cocaina e riforniva tutta la città e provincia. Le operazioni sono tutt’ora in corso e ci sarebbero persone in fuga attivamente cercate. (Fonte: Ansa – 16:10)

Ph: Twitter ‏