Padova, altro che tram e ospedale: manutenzione è vero progresso

Non è mia intenzione entrare nelle polemiche sorte un mese fa a Padova in relazione allo sfalcio dell’erba ritardato e mal coordinato che aveva trasformato ampie aree della città in una giungla. E che continua a essere carente. Non ne faccio nemmeno una colpa all’assessore, a parte le presunte bugie che secondo alcuni ha detto sull’effettiva percentuale delle aree sfalciate. Ancor meno conosco e voglio commentare la vicenda della possibile assunzione di un dirigente del verde urbano fiorentino (chissà mai perché?) rinviato a giudizio. Tuttavia, ne prendo spunto per sollevare un problema generale di buona amministrazione, sempre troppo trascurato: la manutenzione è la prima grande opera di cui Padova e molte altre città italiane (e non solo) hanno bisogno.

Ed è anche la più difficile da compiere. Invece, viene regolarmente sottovalutata, sotto-finanziata e delegata ai meno competenti. Non esiste un vero assessorato alla manutenzione e all’organizzazione. I politici ambiziosi e desiderosi di potere si dedicano alle grandi opere sovradimensionate per le città medie perché pensate per le metropoli. Queste grandi e vecchie infrastrutture assorbono gran parte delle nostre tasse nonostante siano il più delle volte osteggiate dai cittadini.

Oggi una visione creativa del futuro consiste più in una capillare manutenzione quotidiana della città che in immaginifiche opere quali enormi ospedali decentrati, infrastrutture di trasporto pubblico ad alto impatto ambientale, auditori, centri congressi e via discorrendo. Tant’è che le campagne elettorali ancor oggi usano slogan vetero-moderni del primo novecento quali «facciamo tornare grande la nostra città» quando sarebbe meglio impegnarsi a farla tornare a una misura umana. Queste grandi opere muovono molto denaro concentrato in poche mani e pochi centri decisionali e non coinvolgono direttamente né i cittadini né le piccole imprese. Non creano, come un tempo, nemmeno una vera occupazione soprattutto tra quei giovani con titoli di studio che cercano lavori qualificati. Non serve, anzi è di ostacolo al progresso, copiare quanto s’è pensato altrove dieci o vent’anni fa e si è realizzato solo ora. Il completamento dei vecchi progetti, per quanto necessario, non può essere inteso come sostituto di uno sguardo sul futuro che va immaginato, pensato e presto anche progettato in modo creativo prendendosi qualche rischio personale, senza farne correre alla città. Il completamento di vecchi progetti non deve distogliere l’attenzione dalla manutenzione ordinaria che è il vero futuro per una migliore qualità di vita in futuro. Questo è quanto i cittadini pongono come priorità e veramente desiderano.

La differenza tra paesi sviluppati e paesi arretrati, non sta nelle eccellenze, ma nel livello di manutenzione dell’esistente. Riuscire a gestire in modo capillare la manutenzione stradale, la segnaletica, l’arredo urbano, la sicurezza in generale e del traffico (soprattutto la tranquillità di pedoni e ciclisti) e naturalmente i servizi fondamentali, è l’obiettivo principale delle amministrazioni più innovative. Anche in questo caso si potrà agire creativamente riorganizzando, senza rinunciare ad agire immediatamente, i servizi di pronto intervento (buche nelle strade); decentralizzando la soluzione di problemi di piccolo conto, come i graffiti e i piccoli vandalismi; conservando l’arredo urbano in condizioni decorose; prestando attenzione a una segnaletica (non solo stradale) educata e che favorisca la sicurezza e il rispetto. Gli studi hanno dimostrato che un quartiere dall’aspetto ordinato e pulito dà una percezione di sicurezza e allo stesso tempo scoraggia la microcriminalità. Le grandi opere che scombussolano ampie aree e gli eterni cantieri, invece, la favoriscono. Inoltre, l’ordine e la cura dei luoghi aiutano l’integrazione di chi vive ai margini della società.

Purtroppo, anche se meno costoso di tante inutili opere, non ci sono soldi per tutto questo perché, anche a volerlo fare, la finanza locale ha scarsissimi margini di manovra e le lobby nazionali-ministeriali impongono le grandi opere locali (vedi il tram e prima ancora stadi, mega palazzi di giustizia, ospedali, ponti e strade in eccesso e generatori di traffico) anche quando non servono. Né è facile rilanciare la manutenzione: occorre molta ricerca e competenze avanzate nella gestione aziendale, nell’organizzazione, nelle relazioni sindacali, nelle politiche del personale. Si può fare con una vera politica culturale e di formazione, e con dirigenti competenti e onesti disponibili a operare creativamente assieme a giovani intraprendenti.