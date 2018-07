Abi: «sì a unione bancaria, Italia partecipi o rischio Argentina»

Condividi

«La scelta strategica deve essere di partecipare maggiormente all’Unione Europea, impegnando di più l’Italia nelle responsabilità comuni, anche con un portafoglio economico nella prossima Commissione Europea. Altrimenti l’economia italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani». Lo ha dichiarato il presidente dell’Abi Antonio Patuelli (in foto) in occasione dell’Assemblea Annuale. Il presidente Pattuelli ha sottolineato che «l’Unione bancaria deve consentire ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi di poter effettuare interventi preventivi per le banche in crisi, per evitare danni maggiori».

Come riporta Rosaria Amato su Repubblica, Pattuelli ha fatto anche il punto sulla crisi bancaria, che è costata agli istituti italiani «circa 12 miliardi per i salvataggi e per nuovi fondi europei e nazionali di garanzia». Tuttavia, la tenuta del sistema è stata garantita da «addirittura 70 miliardi di aumenti di capitale» e «ancor più colossali» accantonamenti prudenziali. Il presidente dell’Abi ha rivendicato i risultati ottenuti, a cominciare dal forte calo delle sofferenze, che, «al netto degli accantonamenti, sono ridotte a circa 50 miliardi rispetto al picco del 2015», e dei crediti deteriorati netti, 135 miliardi rispetto ai 200 miliardi di giugno 2015.

