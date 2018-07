«Pipì dal Ponte di Bassano: era solo tè, chiedo scusa»

Condividi

«Sono pentito del nostro gesto e non lo ripeterei più. Preciso, però, che non si trattava di urina, ma di tè. Volevamo solo scherzare». Si difende così l’autore del filmato “pipì dal Ponte“, pubblicato la scorsa settimana su Instagram, provocando indignazione e reazioni politiche.

Intervistato da Lorenzo Parolin sul Giornale di Vicenza a pagina 31, il giovane, che preferisce restare anonimo, racconta: «eravamo un po’ allegri, lo ammetto, e avevamo bevuto degli aperitivi per festeggiare la Maturità di uno di noi. Un mio amico ha bucato la bottiglietta di plastica con un accendino. Volevamo fare una burla: siamo stati attenti a non far vedere la bottiglia e l’abbiamo schiacciata, dirigendo il getto verso il fiume, come se si trattasse di urina».

«Non volevamo fare del male a nessuno – spiega il ragazzo -, né urtare la sensibilità dei nostri concittadini. Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso: non mi attendevo un contorno di polemiche come quello al quale abbiamo assistito. Non lo rifaremo e staremo molto attenti nell’utilizzo dei social».

