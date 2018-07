Renzi in tv, Piero Angela: «funzionerà? A decidere è sempre il pubblico»

Condividi

Voci sempre più insistenti vogliono l’ex premier Matteo Renzi approdare in Mediaset a condurre un programma di cultura. A questa notizia già di per sè è già incredibile, se ne aggiunge un’altra riportata da Il Tempo: Piero Angela, il re dei programmi culturali assieme al figlio Alberto, dà la sua benedizione a Renzi. «Che consiglio darei all’ex premier? Nessuno, non ne ha bisogno, è uno che la sa abbastanza lunga e ce la può fare», ha detto Angela spiegando comunque di non sentirsi “minacciato”. E conclude dicendo: «se funzionerà? Vedremo, sarà il pubblico a decidere».