Sesso estremo, rischia soffocamento: arrestato l’amante

Alcuni giorni fa un 59enne di Padova è stato soccorso nudo e agonizzante con una corda attorno al collo. L’uomo si trovava a casa di un 30enne, con il quale stava praticando sesso estremo, con corde, frustini, manette e altri oggetti sadomaso, il tutto condito da droghe leggere per aumentare la libido. Qualcosa però è andato storto: l’uomo di 59 anni si è sentito male. Il compagno ha tentato di evitare di chiedere aiuto e, mentre l’amico aveva la testa incastrata in una corda, ha tentato di praticargli una tracheotomia per farlo respirare. Non riuscendoci, ha chiamato il 118.

Il 59enne ora si trova in salvo, ancora ricoverato. La parte peggiore è stata spiegare alla moglie e ai figli il motivo del ricovero. Il 30enne, arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate, è stato scarcerato con l’obbligo di stare a casa la sera da parenti, a Salerno. Come riporta Roberta Polese sul Corriere del Veneto a pagina 9, dalle indagini è risultato che i due si vedevano già da tempo: si erano conosciuti su un sito di incontri dedicato agli amanti del bondage e recentemente hanno avuto incontri anche con più persone.

