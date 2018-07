Sorpresa! Jesolo, cocaina negli ovetti Kinder: arrestato pusher

Condividi

14:48 – Un cittadino tunisino di 42 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato a Jesolo dai carabinieri della Compagnia di San Don per spaccio di stupefacenti. Il pusher nascondeva droga e soldi negli ovetti di cioccolato di una nota marca e girava per la città in bicicletta per non dare nell’occhio. Il tunisino era già stato condannato oltre un anno fa a 9 anni e 6 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 38mila euro per reati analoghi commessi a Jesolo e Padova, nel 2013 e 2010.

Il blitz è scattato durante un servizio di appostamento. All’interno di una borsetta che lo straniero portava a tracolla, sono state rinvenute due confezioni di ovetti con all’interno, già suddivise, alcune dosi di cocaina, per un totale di circa 40 grammi, oltre la somma contante di circa mille euro, sottoposta a sequestro poiché ritenuta provento dell’attività illecita. (Fonte: Ansa)