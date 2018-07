Ubriaco e drogato causa incidente, poi scappa: arrestato clandestino

Condividi

15:45 – Ha causato un incidente stradale e si è ferito assieme ad altre tre persone, ma giunto in ospedale è scappato per essere poi rintracciato dai carabinieri e arrestato. L’episodio è avvenuto a Quarto d’Altino (Venezia). L’uomo, un 20enne tunisino, era a bordo di una Nissan Micra finita contro un albero. Nell’impatto sono rimasti feriti tutti e quattro gli occupanti – residenti nella provincia di Venezia -, trasportati in codice rosso all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Quando i carabinieri della Compagnia di San Donà sono arrivati al Pronto soccorso, hanno scoperto dalla conducente, una donna di 28 anni di Mirano rimasta ferita in modo lieve, che il passeggero che si trovava al suo fianco, clandestino senza fissa dimora, con una mossa repentina aveva afferrato il volante sterzando bruscamente, facendole perdere il controllo del veicolo.

L’uomo è fuggito dall’ospedale appena dopo il ricovero con l’ambulanza. La tesi della donna è stata confermata anche dagli altri due passeggeri, un uomo ed una donna di 27 e 24 anni, ricoverati il primo con prognosi riservata e la seconda con lesioni superiori ai 40 giorni. Secondo la loro ricostruzione, lo straniero avrebbe agito in preda ad un delirio indotto dall’assunzione smodata di sostanze alcoliche e stupefacenti, come dimostrato dalle successive analisi del sangue. (Fonte: Ansa)

(Ph. Shutterstock)