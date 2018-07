Uomo tenta di aggredire ministro Grillo, bloccato da scorta

Condividi

Il ministro della Salute Giulia Grillo stava per entrare nell’ospedale del Mare di Napoli quando improvvisamente un uomo le si è scagliato addosso venendo bloccato immediatamente dalla scorta. Secondo le prime indiscrezioni l’uomo sarebbe un 66enne del posto che voleva consegnare alla Grillo una denuncia perchè «al secondo policlinico non c’erano medici anche se avevo appuntamento per una visita. Dopo un’ora di attesa mi hanno detto che erano tutti impegnati con il presidente della Regione Campania De Luca per un’inaugurazione e i reparti erano vuoti». L’uomo avrebbe anche dichiarato: «se non mi ascoltano mi butto giù». Dopo aver corso verso il ministro ed essere stato bloccato, il 66enne si è buttato a terra e ha continuato ad inveire contro le istituzioni.

Fonte: Rai News